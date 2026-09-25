A Ragusa la 51ª Fiera Agroalimentare Mediterranea ha aperto venerdì 25 settembre negli spazi di via Malfitano. La rassegna conta più di 200 espositori e circa 200 capi di bestiame. È un appuntamento storico per chi lavora in agricoltura e zootecnia e un punto d’incontro tra allevatori, imprenditori agricoli, operatori e visitatori. La Fam resta aperta per tutto il fine settimana.

Al taglio del nastro, venerdì mattina, si è parlato anche dei conti che non tornano. Gianni Campo, presidente del Consorzio allevatori della provincia di Ragusa, ha citato i rincari di materie prime, energia e carburanti, che pesano sui bilanci delle aziende agricole. Gli operatori, ha detto, vogliono comunque continuare a investire per rilanciare il comparto.

Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, ha insistito sul ruolo della fiera per i più giovani. Grazie al coinvolgimento delle scuole, ha spiegato, i ragazzi possono vedere da vicino come funzionano un allevamento e un’azienda agricola.

Per Maria Rita Schembari, presidente del Libero consorzio comunale di Ragusa, agricoltura e zootecnia restano un settore strategico per l’economia della provincia. Schembari ha detto che la fiera mette in mostra la qualità delle produzioni locali e aziende capaci di tenere insieme tradizione e nuove tecnologie.

Alla cerimonia erano presenti anche l’eurodeputato Ruggero Razza e il deputato nazionale Luca Sbardella, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia. Razza ha chiesto di proteggere i fondi per agricoltura e allevamento nel prossimo bilancio pluriennale dell’Unione europea. Ha anche ricordato il lavoro dell’Italia a sostegno delle politiche agricole comunitarie.

Il programma di sabato 26 settembre

Sabato gli stand sono aperti dalle 9.30 alle 23.30. Durante la giornata si tengono le mostre del cavallo indigeno e dell’Asino Ragusano e le rassegne del Libro genealogico delle razze Charolaise e Limousine. Nel pomeriggio si chiudono con la proclamazione dei campioni assoluti.

Lo stesso giorno arriva in fiera “Ragusa Città del Formaggio 2026”, con il concorso dedicato al Ragusano Dop, workshop di approfondimento, la marchiatura delle forme e le degustazioni.

Alle 19 comincia il Gran Galà Equestre, uno degli eventi principali di questa edizione. In programma ci sono anche le presentazioni degli attacchi con carrozze e, in serata, il concorso della Pezzata Rossa.