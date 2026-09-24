A Modica l’Avimec ha aperto ufficialmente la stagione 2026/2027 mercoledì 23 settembre con la presentazione al PalaRizza, il palazzetto che per l’ottavo anno sarà la casa dei Galletti. Davanti a sponsor, tifosi e appassionati, la società di pallavolo ha presentato la prima squadra che giocherà in Serie A3, le formazioni giovanili, il sestetto di Serie C e il nuovo logo.

La prima squadra cambia volto: dieci arrivi e quattro riconferme. A costruirla è stato il nuovo direttore sportivo Salvo Monaco, assente alla serata perché fuori sede. Il presidente Vanni Iacono lo ha ringraziato davanti alla platea e lo ha indicato come il principale artefice del nuovo roster.

Iacono, che ha fatto gli onori di casa, ha presentato i dirigenti vecchi e nuovi, lo staff tecnico e quello sanitario. La società sarà presente in tutti i campionati giovanili e in quelli del Csi, dove da quest’anno scenderà in campo anche al femminile. A condurre la serata è stato il giornalista Enzo Scarso.

Il nuovo logo richiama il barocco del territorio. Accompagnerà i Galletti nel Meridione con la prima squadra e in tutta la Sicilia con le giovanili e il sestetto di Serie C.

Il direttore generale Luca Leocata ha insistito sul peso della categoria: «Quella che sta per iniziare è una stagione di grande entusiasmo, ma anche una stagione di grande responsabilità dal momento che saremo l’unica squadra siciliana di serie A a rappresentare l’Isola in un campionato a livello Nazionale». Sulla rosa ha aggiunto: «Abbiamo costruito una squadra a mio avviso competitiva, cercando di mantenere intatto il nostro DNA, fatto di lavoro, umiltà e spirito di appartenenza».

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Dopo aver ringraziato gli sponsor, Leocata si è rivolto a città e tifosi: secondo lui «un progetto importante ha bisogno di un pubblico importante». Poi ha aggiunto: «I ragazzi hanno bisogno di sentire il calore della loro gente e il supporto dei tifosi sarà uno stimolo in più per dare sempre il massimo».

La serata si è chiusa con un omaggio del Consorzio Tutela Cioccolato di Modica: barrette di cioccolato per i capitani delle squadre che rappresenteranno la Contea nei vari campionati. Poi la foto di gruppo.

La data dell’esordio in Serie A3 non è ancora stata annunciata. «Tra qualche settimana la parola passerà al campo», ha detto Leocata.