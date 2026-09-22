L’ASP di Ragusa ha ottenuto due riconoscimenti a “Best InSanitas”. La seconda edizione della rassegna, promossa dalla testata sanitaria InSanitas, si è svolta sabato 19 settembre a Campofelice di Roccella, nel Palermitano. I premi sono andati alla Neurologia/Stroke Unit dell’ospedale “R. Guzzardi” di Vittoria, per la cura dell’ictus, e a “Salute a bordo”. È la campagna itinerante che ha portato gli screening oncologici nei dodici comuni della provincia.

Per la Stroke Unit di Vittoria, diretta da Antonello Giordano, il riconoscimento guarda ai risultati nel trattamento dell’ictus ischemico. Nel secondo trimestre del 2025 il reparto aveva ottenuto il livello Diamond del programma internazionale ESO/ISA-Angels. Tra i parametri che il programma valuta c’è la rapidità con cui si avvia la trombolisi, la terapia che scioglie il coagulo. A Campofelice, con Giordano, c’erano i dirigenti medici Giuseppe Zelante e Riccardo Ricceri e la coordinatrice infermieristica Angela Vicenzino.

Il secondo premio riguarda la prima edizione di “Salute a bordo”, il servizio con cui l’Azienda sanitaria ha fatto tappa nei comuni iblei. In quel ciclo sono state eseguite 731 mammografie e distribuiti 571 kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci, il test usato nello screening del tumore del colon-retto. Durante le tappe si potevano anche prenotare Pap test e HPV test.

Alla premiazione l’ASP era rappresentata dal direttore sanitario Sara Lanza. C’era anche Angela D’Arrigo, dirigente delle Professioni sanitarie, su delega del direttore del Dipartimento di prevenzione Giuseppe Smecca. Le due esperienze entrano ora nell’annuario con cui InSanitas raccoglie le buone pratiche raccontate nei suoi articoli.

La campagna è poi proseguita. In primavera una seconda edizione di “Salute a bordo” ha aggiunto altre 1.277 mammografie: il conto delle due edizioni arriva così a 2.008 esami.

Il prossimo passo è un motorhome acquistato grazie al Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES), destinato a rafforzare la presenza degli screening sul territorio.