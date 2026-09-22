A Ragusa la sbarra del passaggio a livello di via Paestum si è abbassata sul tetto di un’auto. La vettura è rimasta bloccata sull’attraversamento ferroviario. È successo martedì 22 settembre e nessuno è rimasto ferito.

A liberarla sono stati alcuni cittadini che si trovavano lì. Hanno sollevato la barriera a mano quanto bastava per far uscire il veicolo dall’area dei binari, e l’auto si è allontanata. Non si sa ancora perché la sbarra si sia chiusa con la macchina sotto.

Non è la prima volta. Da mesi il passaggio a livello di via Paestum è uno dei punti più contestati della viabilità cittadina. Negli ultimi mesi sono arrivate segnalazioni e proteste, e più di un’auto è rimasta intrappolata tra le barriere o sui binari mentre si chiudevano. Il caso più serio è di marzo: un veicolo fermo sui binari aveva richiesto l’intervento d’urgenza dei vigili del fuoco e della polizia locale.

L’attraversamento si trova in una zona dove le case e le attività commerciali sono cresciute molto. L’aumento del traffico è considerato una delle cause principali dei problemi che si ripetono ogni giorno all’incrocio tra la strada e la ferrovia.

La questione è arrivata anche in Consiglio comunale. Diversi consiglieri e gruppi politici hanno chiesto all’amministrazione tre cose: telecamere di controllo sul passaggio a livello, interventi sulla viabilità della zona e un confronto con Rete ferroviaria italiana (RFI), che gestisce la linea, per trovare una soluzione strutturale.