Il Comune di Comiso ha scritto alle ditte di trasporto dopo le segnalazioni di disservizi arrivate da famiglie e studenti pendolari di Comiso e Pedalino nei primi giorni dell’anno scolastico 2026/2027. A intervenire sono state la sindaca Maria Rita Schembari e l’assessore alla Pubblica Istruzione Giusi Cubisino, che hanno raccolto le segnalazioni su orari sballati e coincidenze saltate per chi ogni giorno raggiunge gli istituti superiori fuori dal comune.

Le criticità riguardano in particolare gli orari di partenza e arrivo dei pullman verso le sedi scolastiche fuori Comiso, con ritardi e coincidenze non rispettate segnalati da diverse famiglie. L’amministrazione ha messo per iscritto le lamentele e le ha inviate alle società che gestiscono il servizio, ma ha anche contattato direttamente i responsabili delle aziende per accelerare i tempi di risposta.

«Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni relativamente ad alcuni disservizi e incongruenze di orario per quanto riguarda il trasporto degli studenti pendolari di Comiso e Pedalino verso le diverse sedi degli istituti superiori fuori dal nostro comune», hanno spiegato la sindaca Schembari e l’assessore Cubisino. «Assieme all’assessore alla pubblica istruzione abbiamo raccolto queste segnalazioni e le abbiamo elencate per iscritto alle ditte che si occupano di questo servizio di trasporto, tuttavia per le vie brevi abbiamo già contattato i responsabili».

I responsabili delle ditte, riferiscono la sindaca e l’assessore, hanno attribuito parte dei disservizi all’assestamento degli orari tipico dei primi giorni di scuola, quando gli istituti superiori definiscono ancora in via definitiva ingressi e uscite delle diverse classi.

«Monitoriamo comunque costantemente la situazione certi che entro i prossimi giorni tutto rientrerà nella normalità sebbene restiamo pronti a sollecitare chi deve ottemperare a questo indispensabile servizio che alcune ditte hanno in concessione dalla Regione Siciliana», concludono la sindaca Schembari e l’assessore Cubisino.