Un 22enne di Catania è finito in manette a Ragusa con l’accusa di furto: gli agenti della Polizia di Stato lo hanno bloccato dopo un inseguimento nei campi alla periferia del capoluogo, mentre tentava di allontanarsi con quattro bobine di rame appena sottratte a una ditta della zona.

L’intervento è scattato dopo una segnalazione che riferiva di un furto in corso ai danni dell’azienda. Gli equipaggi della Squadra Mobile e delle Volanti sono arrivati sul posto in tempi rapidi, riuscendo a intercettare il responsabile prima che riuscisse ad allontanarsi con il bottino.

Alla vista degli agenti il giovane ha tentato la fuga attraverso i campi limitrofi, abbandonando le quattro bobine di rame appena asportate. L’inseguimento si è concluso a poca distanza, con il blocco e l’arresto del 22enne.

Dopo le formalità di rito, il giovane è stato condotto nella casa circondariale di Ragusa, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Gli investigatori della Squadra Mobile proseguono gli accertamenti per stabilire se abbia agito da solo o in concorso con altre persone.