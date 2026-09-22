Ispica piange la scomparsa di Michela Canto, 35 anni, venuta a mancare dopo una malattia affrontata per anni. I funerali si terranno mercoledì 23 settembre alle 16:30 nella Basilica Santa Maria Maggiore, nel centro cittadino.

Michela Canto era stata alla guida del Rotaract Club Pozzallo-Ispica, di cui era socia storica. Negli ultimi anni aveva scelto di raccontare pubblicamente la propria malattia, trasformando la battaglia personale in un’occasione di sensibilizzazione all’interno del club e dell’intero distretto rotariano.

L’onorevole Innocenzo Leontini, ex sindaco di Ispica, l’ha ricordata con un lungo messaggio sui social network. «Ho appreso della morte di Michela Canto. Era una ragazza rara, unica, capace di provare gioia in tutto ciò che faceva ed incontrava. Il suo dinamismo era contagioso. La sua intraprendenza continua. Il suo sorriso non si estingueva mai», ha scritto l’ex sindaco.

Leontini ha ricordato anche l’impegno di Canto nel Rotaract: «È stata alla guida del Rotaract. Ha inseguito le istituzioni per lo svolgimento del suo programma. Senza sosta, ma sempre con il sorriso e con l’ottimismo di chi sa che ogni ostacolo è superabile». E ha rivolto un pensiero ai genitori: «Un abbraccio a Giuseppe e a Giovanna, artefici di una gemma preziosa».

Un messaggio di cordoglio è arrivato anche dal Rotaract Distretto 2110 Sicilia-Malta, che riunisce i club di Sicilia e Malta: «Con profonda tristezza apprendiamo della scomparsa di Michela Canto, socia storica del Rotaract Club Pozzallo – Ispica e del nostro Distretto. Per anni Michela ha vissuto il Rotaract con passione, trasformando anche la sua difficile battaglia personale in un’occasione di sensibilizzazione, forza e testimonianza per tanti».

Michela avrebbe compiuto 36 anni il prossimo 25 settembre, due giorni dopo la cerimonia funebre nella basilica di Ispica. Alla famiglia le condoglianze della redazione del Quotidiano di Ragusa.