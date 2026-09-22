Gli agenti del commissariato di polizia di Vittoria hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino albanese con diversi precedenti penali. L’uomo aveva scelto di colpire un’abitazione i cui proprietari erano usciti per la veglia funebre di un parente, contando di trovare la casa vuota.

Il piano, però, non è filato liscio. L’uomo era riuscito a impossessarsi dell’automobile parcheggiata nel garage attiguo all’abitazione, ma gli agenti lo hanno sorpreso mentre tentava di allontanarsi con il veicolo e lo hanno bloccato sul posto.

Dopo il fermo, gli agenti lo hanno condotto negli uffici del commissariato per gli accertamenti di rito. Al termine dell’interrogatorio, il magistrato di turno ha disposto il trasferimento dell’uomo nella casa circondariale di Ragusa.