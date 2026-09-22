L’Avimec Modica ha vinto 3-2 al tie break contro la Domotek Reggio Calabria nel primo test amichevole della stagione. La sfida è andata in scena lunedì 21 settembre al PalaQuaranta di Furci Siculo, nell’ambito di un allenamento congiunto organizzato dalla Jonica Volley Santa Teresa Riva. L’appuntamento è servito ai tecnici Enzo Distefano e Antonio Polimeni per valutare lo stato di forma delle due squadre, entrambe al lavoro da quasi un mese in vista dell’avvio dei rispettivi campionati. Il match si è deciso dopo un’ora e 52 minuti di gioco.

Il valore del test si misura anche dal livello dell’avversario. La Domotek milita in Serie A2, una categoria sopra quella dell’Avimec Modica, che debutterà in Serie A3. A Furci Siculo si è presentata priva di tre giocatori di rilievo: l’ex Buzzi, Saitta e lo sloveno Klemen Sen. Nonostante le assenze, i calabresi hanno tenuto testa ai siciliani fino al tie break, chiuso 15-13.

I parziali raccontano un match combattuto. Modica si è aggiudicata il primo set 25-18, salvo subire il pareggio nel secondo, perso 21-25. Il terzo set è andato ai siciliani 25-23, il quarto ai calabresi 19-25, prima del tie break finale. Distefano ha fatto ruotare tutti gli effettivi a disposizione, testando diverse soluzioni contro un sestetto reggino ben attrezzato.

«Sono molto soddisfatto del primo test match della stagione contro Reggio Calabria, che […] priva dell’ex Buzzi, di Saitta e dello sloveno Klemen Sen, ma con in campo gente di spessore come Iervolino, Boiko, Lazzaretto e Presta che hanno alzato il livello in campo», ha dichiarato l’allenatore dell’Avimec Modica, Enzo Distefano. «Ho avuto buonissimi spunti, soprattutto per quanto riguarda la fase battuta punto, come buonissime sensazioni sono arrivate soprattutto dai nuovi centrali Caciagli e Russo. Ho visto Panciocco in grande crescita, mentre Hopt non è ancora al top della forma, ma ha dato buoni segnali di costante crescita.»

Distefano ha spiegato che il primo ciclo di preparazione si è chiuso con questo test. Da martedì 22 settembre la squadra ne affronta un secondo, curato sul piano fisico dal preparatore atletico Corrado Randazzo, in vista dell’esordio in campionato a Castellana Grotte. Prima del debutto stagionale sono in programma altri test match: nel weekend del 26 e 27 settembre l’Avimec sarà impegnata a Corigliano in un quadrangolare con lo stesso sestetto reggino, il Vibo Valentia e il Castellana Grotte, per poi chiudere la serie di amichevoli al PalaRizza contro il Ciclope Bronte.

Nel tabellino di Furci Siculo il miglior realizzatore dell’Avimec Modica è stato Caciagli, con 10 punti, davanti a Panciocco (9) e alla coppia formata da Chillemi e Graziani, entrambi a quota 8. Tra le fila della Domotek Reggio Calabria il più prolifico è stato Iervolino con 15 punti, seguito da Boiko (14) e Bragatto (12).