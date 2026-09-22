Ragusa, via 392, in contrada Fortugno, è finita al centro di un’interrogazione della consigliera comunale Rossana Caruso, che chiede all’Amministrazione di intervenire con urgenza su una delle arterie più trafficate della zona. Buche, tratti di asfalto assente, illuminazione pubblica del tutto mancante: la richiesta riguarda sicurezza, viabilità e decoro di una strada percorsa ogni giorno da residenti, mezzi pesanti e veicoli agricoli diretti verso la zona industriale.

Caruso descrive via 392 come un collegamento strategico, non una semplice strada di quartiere. «Via 392 non è una strada utilizzata esclusivamente dai residenti – dichiara la consigliera Caruso – ma rappresenta un collegamento strategico per numerosi cittadini che ogni giorno si spostano verso la zona industriale. Proprio per questo motivo non possiamo più ignorare una situazione che presenta evidenti problemi di sicurezza e percorribilità». Negli ultimi anni l’area di Cisternazzi e le contrade circostanti hanno registrato una crescita residenziale significativa, che ha moltiplicato il traffico quotidiano di automobili, mezzi della nettezza urbana, trattori e veicoli agricoli.

A seguito di un sopralluogo e delle segnalazioni ricevute dai cittadini, la consigliera ha trovato «una strada in condizioni fortemente precarie, con buche, avvallamenti, tratti di asfalto compromesso e, in alcuni punti, addirittura assente». Le dimensioni ridotte della carreggiata complicano ulteriormente la situazione: «Le criticità diventano ancora più gravi se si considera il notevole traffico che interessa questa strada – sottolinea la consigliera –. In diversi tratti le dimensioni della carreggiata e lo stato del fondo rendono difficoltoso il passaggio contemporaneo dei veicoli nei due sensi di marcia, soprattutto quando si incrociano mezzi pesanti o agricoli».

Sui margini della strada si concentra un’altra criticità individuata dalla consigliera: «Lungo il percorso sono presenti scarpate e terreni soggetti a cedimenti che, in caso di pioggia, possono riversare terra, pietre e detriti sulla carreggiata restringendola ulteriormente. Inoltre, sono stati segnalati ferri ed elementi metallici esposti che necessitano di una verifica immediata e di adeguati interventi di messa in sicurezza».

Il problema si aggrava nelle ore serali. «Percorrere via 392 nelle ore serali e notturne è particolarmente problematico – afferma Caruso –. La mancanza di illuminazione, unita alle condizioni della strada, rappresenta un evidente fattore di rischio per automobilisti e residenti». Secondo la consigliera, il buio e l’isolamento di alcuni tratti favoriscono anche l’abbandono illecito di rifiuti, un fenomeno segnalato da tempo dai residenti.

L’interrogazione segnala inoltre l’assenza di una segnaletica toponomastica che identifichi correttamente la strada e chiede una verifica di sicurezza in corrispondenza di uno degli incroci lungo il percorso, con la possibile installazione di uno stop o di altra segnaletica indicata dai tecnici comunali.

«I residenti manifestano una crescente esasperazione – prosegue la consigliera –. Molti hanno sostenuto importanti oneri di urbanizzazione e chiedono legittimamente di sapere quali interventi il Comune intenda programmare per adeguare infrastrutture, viabilità e servizi a un territorio che negli anni è cresciuto sensibilmente».

Nel testo dell’interrogazione, Caruso chiede all’Amministrazione di chiarire se negli ultimi anni siano stati effettuati sopralluoghi tecnici sulla strada e quali interventi siano previsti per il rifacimento del manto stradale, la messa in sicurezza dell’intero percorso, la realizzazione dell’illuminazione pubblica, il contrasto all’abbandono dei rifiuti e il potenziamento della segnaletica.

«Non servono più interventi sporadici o soluzioni temporanee – conclude Caruso –. Via 392 necessita di una programmazione organica e di una riqualificazione complessiva che garantisca sicurezza, decoro e adeguati standard di viabilità a tutti coloro che la utilizzano quotidianamente».