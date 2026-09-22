Ragusa si prepara a ospitare, da venerdì 25 a domenica 27 settembre, la 51ª edizione della Fam, la Fiera agroalimentare del Mediterraneo dedicata alle eccellenze zootecniche e agroalimentari del territorio. La kermesse si svolge in via Vincenzo Malfitano ed è stata presentata dal sindaco di Ragusa, Peppe Cassì.

La novità di quest’anno è l’inaugurazione della Vallata Santa Domenica, un’area della fiera pensata per mostrare da vicino il legame tra le campagne ragusane e i prodotti che arrivano in esposizione. Per il sindaco Cassì sarà un intero weekend dedicato a riscoprire l’identità del territorio, tra sapori, bestiame e tecnologie applicate al comparto agricolo.

«Per quanto sia un pilastro del nostro territorio, una cardine della nostra storia, a Ragusa l’agroalimentare è tutti i giorni una nuova sfida», ha detto il primo cittadino. «Lo è per un mercato che cambia e compete, per la capacità di mettersi in gioco di un intero comparto, per la voglia di innovare, per la forza non banale di fare squadra anziché concorrenza».

«La Fam, la fiera che per la 51ª volta contrassegna Ragusa epicentro mediterraneo dell’agroalimentare, diventa una sfida nella sfida, una prova organizzativa e al tempo stesso un’opportunità che la nostra terra ha sempre saputo cogliere e sfruttare, con i suoi sapori, i suoi prodotti, il bestiame, le migliori tecnologie», ha aggiunto Cassì.

La manifestazione occupa gli spazi di via Vincenzo Malfitano, nella zona fieristica di Ragusa, dove espositori del comparto zootecnico e agroalimentare presentano prodotti, macchinari e tecnologie per l’allevamento e la trasformazione alimentare. Non sono stati resi noti gli orari di apertura al pubblico né le modalità di ingresso.

All’organizzazione della manifestazione partecipa anche il Consorzio interprovinciale allevatori di Ragusa, che cura in particolare l’area dedicata al bestiame e alle razze allevate nel territorio ibleo.