In Sicilia martedì 22 settembre è prevista un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico, provincia di Ragusa compresa. L’ha annunciata il dipartimento regionale della Protezione civile della Sicilia. La causa è una fase di instabilità con rovesci e temporali, anche di forte intensità, soprattutto nei settori interni, centrali e orientali.

Il maltempo non arriverà tutto insieme. Al mattino la nuvolosità sarà variabile, con qualche precipitazione sui versanti settentrionali, specialmente orientali. Dal pomeriggio l’instabilità si intensifica: rovesci e temporali colpiranno le zone interne, con possibili sconfinamenti sparsi lungo le coste. In serata restano possibili temporali, anche intensi, sulle zone più orientali e sui settori ionici.

Sulle zone occidentali la probabilità di piogge è bassa. Per la provincia di Ragusa non sono state indicate fasce orarie né singoli comuni.

Cambia anche il vento. Soffierà debole o moderato da nord, con rinforzi sul Canale di Sicilia. In serata rinforzerà da est-nord-est su Tirreno e Ionio, con l’arrivo di correnti più fresche di matrice balcanica. Le temperature scenderanno leggermente sui versanti settentrionali.

I mari saranno generalmente poco mossi o mossi, localmente molto mosso lo Stretto di Sicilia centrale. In serata il moto ondoso aumenterà sullo Ionio settentrionale e sul Tirreno orientale.