A Scicli la Circonvallazione Ovest di via Noce potrebbe portare il nome di Giuseppe «Peppe» Drago, ex presidente della Regione Siciliana. La mozione di indirizzo arriva in Consiglio comunale, a dieci anni esatti dalla morte di Drago. La firmano la presidente del Consiglio comunale Desirè Ficili e il consigliere Lorenzo Bonincontro, che chiedono a sindaco e giunta di avviare l’iter.
La strada collega il Villaggio Jungi, il centro urbano e l’area del Busacca. Ma la mozione la lega alla stagione degli interventi di protezione civile. L’arteria venne concepita anche come via di fuga dal centro abitato in caso di terremoto.
Drago era nato a Scicli il 29 settembre 1955 e morì il 21 settembre 2016. Fu presidente della Regione Siciliana nel 1998, vicesegretario nazionale del CCD e poi sottosegretario di Stato alla Difesa e agli Esteri.
La mozione ricorda l’impegno di Drago sulla protezione civile e sulla prevenzione. Ricorda anche le risorse arrivate in quegli anni per mettere in sicurezza il territorio sciclitano. Per i proponenti la Circonvallazione è una delle opere nate da quella visione, con una funzione che andava oltre il semplice collegamento viario.
Ficili ha spiegato le ragioni della proposta: «A dieci anni dalla sua scomparsa riteniamo giusto che la città possa discutere di un riconoscimento legato a un’opera concreta, ancora oggi fondamentale per Scicli. La memoria istituzionale acquista più valore quando riesce a raccontare anche la storia dei luoghi che viviamo ogni giorno».
L’idea non è nuova: all’apertura della strada l’allora sindaco Enzo Giannone si era espresso a favore dell’intitolazione, come ricorda la stessa mozione.