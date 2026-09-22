Modica dedicherà una strada a Peppe Drago, storico sindaco della città, ex assessore regionale e sottosegretario di Stato, morto dieci anni fa. L’annuncio del sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto, che ha accolto la richiesta del coordinatore cittadino di Forza Italia, Giorgio Aprile, arriva sui social.

Monisteri Caschetto ha ricordato la figura del politico modicano: «Dieci anni fa Modica perdeva uno dei suoi uomini politici più illuminati. Peppe Drago ha rappresentato un punto di riferimento e un valore per la nostra città. Da Presidente della Regione, da assessore regionale e da Sottosegretario di Stato ha sempre avuto Modica – di cui è stato eccellente sindaco – al centro dei pensieri e della sua azione politica e istituzionale».

«Oggi abbiamo ricevuto dal coordinatore cittadino di Forza Italia Giorgio Aprile la richiesta di intitolargli un luogo importante della nostra e della sua Modica», ha spiegato il sindaco. «Lo faremo perché una comunità senza memoria è una comunità senza futuro».

Il Comune non ha ancora reso noto quale via o piazza sarà dedicata all’ex sindaco, né la data della cerimonia. Monisteri Caschetto ha anticipato che l’intitolazione non sarà l’unico momento dedicato alla memoria di Drago: «Non sarà solo questo il momento che abbiamo in programma per ricordare Peppe Drago, raccontandone il suo spessore umano e politico. Lo faremo assieme a chi ha condiviso con lui tanta strada».