Momenti di paura stamattina al quartiere Sorda a Modica dove una donna di oltre 70 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada a piedi in contrada Treppiedi. I sanitari del 118 l’hanno soccorsa sul posto e trasportata in ospedale con diverse ferite.

Sul posto, oltre alla squadra del 118, sono intervenuti anche un soccorritore libero dal servizio e un infermiere del 118 di Modica, che hanno assistito la donna in attesa dell’ambulanza. Una prima ricostruzione indica che tra le lesioni riportate figura anche un trauma cranico, la più seria tra quelle individuate dai soccorritori.

Sul luogo sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale di Modica, incaricati di ricostruire la dinamica dell’investimento e di accertare eventuali responsabilità. Gli accertamenti sono ancora in corso.

I sanitari tengono sotto osservazione le condizioni della donna, mentre la Polizia Municipale prosegue i rilievi per stabilire con esattezza le cause dell’investimento.