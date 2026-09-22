Santa Croce Camerina è al centro di un video che nelle ultime ore sta circolando sui social network: una persona con il volto coperto da una maschera cammina da sola, in piena notte, lungo la strada che costeggia la zona delle Vasche, intorno alle 23. Le immagini, riprese da un residente della zona e pubblicate su un social network, hanno raccolto in poche ore decine di commenti, tra chi parla di una bravata e chi si dice preoccupato. Il motivo di quella presenza mascherata, in un tratto periferico del paese e a quell’ora, non è stato chiarito.

A complicare la vicenda è la testimonianza di un’altra utente, che ha raccontato sui social di aver incrociato la stessa figura poco prima, nello stesso tratto di strada. Un dettaglio che ha spostato parte della discussione dall’ipotesi dello scherzo isolato a quella di una presenza che si aggirerebbe più volte nella zona, sempre nelle ore serali.

Nei commenti sotto il video si intrecciano letture opposte. C’è chi lo liquida come una goliardata, magari pensata apposta per ottenere visualizzazioni, chi collega la maschera a possibili intenzioni criminose senza però portare alcun elemento concreto a sostegno, e chi più cautamente si limita a chiedersi chi fosse e cosa volesse quella persona.

Alle forze dell’ordine, al momento, non risultano segnalazioni collegate all’episodio, né sono stati registrati fatti riconducibili alla figura mascherata nella zona delle Vasche. Restano dunque le immagini diffuse online, non verificabili in modo indipendente, e le tante interpretazioni che i residenti continuano ad affidare ai commenti social.

Il video, intanto, continua a circolare tra gruppi Facebook e profili Instagram legati al paese, con nuovi commenti che si aggiungono a ogni ora che passa.