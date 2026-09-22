Allerta gialla su tutta la Sicilia per mercoledì 23 settembre. La Protezione civile regionale l’ha disposta con l’avviso n. 26265 sul rischio meteo-idrologico e idraulico, diramato nel pomeriggio di martedì 22. Il livello giallo era già scattato martedì pomeriggio in cinque province, Catania, Messina, Ragusa, Siracusa ed Enna. Ora si estende al resto dell’isola, dopo le piogge dei giorni scorsi e soprattutto del fine settimana.
La fase più intensa riguarda la Sicilia orientale. Per la serata di martedì l’avviso prevede precipitazioni «da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su zone orientali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati». Sul resto dell’isola sono attesi fenomeni isolati, anche temporaleschi, con accumuli generalmente deboli.
Mercoledì il quadro si fa uniforme. Le piogge saranno «da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale», con quantitativi «da deboli a puntualmente moderati» su tutto il territorio regionale. La provincia di Ragusa resta quindi in giallo per due giorni consecutivi.
L’avviso segnala anche le condizioni del mare: «Molto mossi il Tirreno centro-meridionale e lo Ionio, con moto ondoso in attenuazione».
Le temperature caleranno leggermente ma resteranno estive. Sull’isola i valori andranno da una minima di 20,7 gradi a massime di poco sotto i 29.