A Trecastagni, nel giardino di una casa, i carabinieri del nucleo Cites di Catania hanno trovato 102 tartarughe della specie Testudo hermanni, tenute senza alcun documento. Gli animali sono stati sequestrati. Il proprietario dell’abitazione è stato denunciato per ricettazione, perché la legge considera la fauna selvatica patrimonio indisponibile dello Stato.

Al controllo hanno partecipato anche i veterinari dell’Asp. Le testuggini erano di varie dimensioni e mancava qualsiasi autorizzazione, a cominciare dal certificato Cites: è il documento che attesta la provenienza lecita degli esemplari ed è obbligatorio per chi li detiene.

La Testudo hermanni è una tartaruga di terra tutelata dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie minacciate, nota con la sigla Cites. Rischia l’estinzione soprattutto a causa del bracconaggio e del traffico illegale.

Secondo i carabinieri, almeno gli esemplari adulti sono stati prelevati in natura. È probabile che poi si siano riprodotti in cattività, e questo spiegherebbe la presenza di tartarughe di taglie così diverse.

Tutte e 102 sono state affidate alla Ripartizione faunistico-venatoria di Catania.

Durante il sopralluogo i militari hanno scoperto anche che l’abitazione era allacciata abusivamente alla rete elettrica. Per questo il proprietario ha ricevuto una seconda denuncia, per furto aggravato di energia.