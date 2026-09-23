Il Comune di Ragusa ha aperto le iscrizioni allo Spazio Gioco 2026/2027, il servizio educativo e ricreativo pomeridiano per i bambini tra i 18 e i 36 mesi. Le domande vanno presentate entro lunedì 5 ottobre: le attività partiranno lunedì 12 ottobre in sei asili nido comunali, dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18. Il servizio punta a favorire l’autonomia dei più piccoli e ad aiutare le famiglie a conciliare lavoro e cura dei figli.

Non serve abitare in città per fare domanda. Oltre ai nuclei familiari residenti o domiciliati a Ragusa, possono iscrivere i figli anche le famiglie che vivono in un altro comune, a condizione che almeno uno dei genitori lavori prevalentemente nel territorio comunale.

Sono sei le strutture tra cui scegliere, ciascuna con la propria capienza:

Nido d’infanzia Prof. Totò Stella, via Carducci 236: 55 bambini

Nido d’infanzia Don Luigi Giussani, via Australia: 42 bambini

Nido d’infanzia Palazzello 2, via Perosi 7: 30 bambini

Nido d’infanzia Palazzello 1, via Perosi 5: 28 bambini

Nido d’infanzia San Giovanni, via Ecce Homo 98: 24 bambini

Nido d’infanzia G. B. Marini, via Montereo 2, Ragusa Ibla: 12 bambini

In tutto sono 191 posti. La sede più grande è il Totò Stella, la più piccola il G. B. Marini, l’unica a Ragusa Ibla. I due nidi Palazzello si trovano a pochi metri l’uno dall’altro, in via Perosi.

Nei pomeriggi dello Spazio Gioco i bambini sono seguiti da personale educativo qualificato, in ambienti organizzati e protetti. Le attività ruotano attorno al gioco, alla socializzazione e allo sviluppo dell’autonomia, in linea con gli orientamenti pedagogici nazionali del sistema integrato «zerosei», che riguarda i servizi educativi dalla nascita ai sei anni. L’amministrazione ripropone il servizio per il quarto anno consecutivo.

L’assessora alla Pubblica Istruzione, Catia Pasta, lega il rinnovo soprattutto alle esigenze dei genitori che lavorano: «Da un lato investiamo sulla qualità dei servizi educativi per la prima infanzia, garantendo contesti protetti e percorsi pedagogici d’eccellenza; dall’altro offriamo una risposta reale alle esigenze di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro delle famiglie». Sostenere i genitori, ha aggiunto, significa «creare le condizioni concrete per una città più solida, equa e inclusiva».

Come presentare la domanda

I moduli si scaricano dal sito del Comune di Ragusa. La domanda compilata va inviata all’ufficio protocollo per email, all’indirizzo ufficio.protocollo@comune.ragusa.it, o via Pec a protocollo@pec.comune.ragusa.it. In alternativa si può consegnare a mano allo stesso ufficio. Il termine è lunedì 5 ottobre.

Per chiarimenti sulla compilazione risponde l’ufficio Gestione Asili Nido ai numeri 0932 676875, 0932 676419 e 0932 676472, oppure all’indirizzo asili.nido@comune.ragusa.it.