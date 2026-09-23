L’Archivio di Stato di Ragusa apre le porte in via straordinaria domenica 27 settembre, dalle 9 alle 13, per le Giornate europee del patrimonio. Alle 10.30, nella sede di viale del Fante 7, è in programma la proiezione del documentario Intorno al monumento. Partigiani e Siciliani: storia, memoria e senso comune. Con questo appuntamento parte la programmazione autunnale dell’istituto.
Il film nasce da due laboratori scolastici di public history. La cura è di Chiara Ottaviano, la consulenza storica di Rosario Mangiameli, riprese e montaggio portano la firma di Andrea Giannone.
Al centro c’è una pagina poco raccontata della Resistenza: i meridionali e i siciliani, numerosi, che scelsero di unirsi alla lotta di Liberazione. Un contributo che gli organizzatori considerano finora assai sottovalutato. Il documentario lo affronta mettendo in dialogo la memoria della Liberazione, la storia locale e lo sguardo delle nuove generazioni, cioè gli studenti coinvolti nei laboratori.
Dopo la proiezione è previsto un dibattito sui temi del film. Per tutta la mattinata, negli spazi dell’Archivio, sarà allestita un’esposizione di documenti conservati dall’istituto.
L’iniziativa è organizzata insieme all’ANPI, l’Associazione nazionale partigiani d’Italia, e all’ANEI, l’Associazione nazionale ex internati.
Il tema scelto quest’anno per le Giornate europee del patrimonio è «Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare». Gli altri appuntamenti del calendario autunnale dell’Archivio ragusano non sono ancora stati annunciati.