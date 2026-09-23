I Carabinieri della Stazione di Scoglitti, unitamente ai colleghi dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Vittoria, hanno tratto in arresto un 26enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione dei militari, eseguita nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio sul territorio, è scaturita a seguito di una perquisizione personale e domiciliare effettuata nei confronti del giovane, dopo che i militari lo avevano notato mentre tentava di disfarsi di una busta di plastica lanciandola nel terreno adiacente alla propria abitazione.

I carabinieri, immediatamente intervenuti per recuperare l’involucro, si sono subito resi conto del suo contenuto, rinvenendo al suo interno 16 panetti di hashish, per un peso complessivo di 1,54 kg, una bustina ed una pasticca di MDMA, per un peso totale di circa 2 grammi, oltre a vario materiale per la pesatura e il confezionamento delle dosi.

Sia il materiale utilizzato per il confezionamento che lo stupefacente sono stati posti sotto sequestro e presi in carico per le successive analisi qualitative e quantitative di laboratorio.

L’arrestato, ultimate le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’ipotesi accusatoria dovrà trovare conferma allorché verrà instaurato il contraddittorio tra le parti, come legislativamente previsto