Ragusa apre ai cittadini il confronto sulla mobilità dei prossimi dieci anni. Giovedì 24 settembre, alle 18, l’auditorium del Centro Commerciale Culturale di via Matteotti ospita l’incontro promosso dal Comune per la Giornata della Mobilità Sostenibile. Sul tavolo ci sono i risultati degli ultimi anni, la nuova gara europea per l’affidamento del trasporto pubblico locale e un finanziamento da 8 milioni di euro per riorganizzare il sistema cittadino.

Il sindaco Peppe Cassì insiste soprattutto sul formato. Niente riunione tra addetti ai lavori: «abbiamo voluto che a Ragusa la Giornata della Mobilità Sostenibile non si limitasse a un tavolo di lavoro per tecnici e amministratori, ma fosse un vero momento di dialogo orizzontale con chi vive la città ogni giorno: studenti, pendolari, associazioni di categoria e realtà territoriali», ha detto.

Dietro l’invito c’è un’idea precisa di cosa debba garantire il servizio. «La mobilità non riguarda soltanto autobus, strade o parcheggi: significa libertà, significa garantire a chiunque la possibilità di spostarsi anche senza disporre di un’auto di proprietà, estendere i servizi a tutti i quartieri, alleggerire il traffico veicolare», ha spiegato Cassì.

Il programma della serata segue due binari. «Analizzeremo i risultati raggiunti negli ultimi anni e, soprattutto, condivideremo gli obiettivi strategici per il prossimo decennio», ha annunciato il sindaco. Il primo banco di prova è la gara europea per il trasporto pubblico locale, in fase di avvio: dal suo esito dipenderà chi gestirà il servizio di autobus urbani. Il secondo sono gli 8 milioni destinati al riassetto e all’innovazione della mobilità, risorse che Cassì rivendica come un risultato ottenuto dalla città. Durata dell’affidamento e voci di spesa del finanziamento non sono ancora stati illustrati.

L’incontro è aperto a chiunque voglia portare idee e proposte.