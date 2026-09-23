Vittoria e Scoglitti sono al centro del confronto tra il segretario cittadino di Forza Italia, Andrea La Rosa, e la senatrice Daniela Ternullo, vicecapogruppo del partito a Palazzo Madama. I temi sul tavolo sono sanità, acqua, sicurezza urbana, strade e trasporti, agricoltura e politiche per i giovani. I due esponenti azzurri vogliono portarli all’attenzione del Parlamento.

Il capitolo sanitario parte dalla frazione a mare. Tra le priorità, La Rosa ha indicato le esigenze del pronto soccorso e della guardia medica di Scoglitti. «Abbiamo parlato di sanità, partendo dalle esigenze del pronto soccorso e della guardia medica di Scoglitti, ma anche del diritto all’acqua, della sicurezza urbana, delle condizioni delle nostre strade e dei collegamenti», ha dichiarato. Quali siano le carenze da colmare, però, non è stato precisato.

Nel colloquio è entrata anche l’agricoltura, che il segretario cittadino ha definito «il motore economico del territorio», insieme alle politiche per le nuove generazioni. Per La Rosa, portare queste richieste in Parlamento serve a «rafforzare il dialogo tra territorio e istituzioni e creare le condizioni affinché possano essere costruite soluzioni reali per la nostra comunità».

Ternullo ha elencato le stesse urgenze. «La tutela della salute, i servizi essenziali, il diritto all’acqua e la sicurezza dei cittadini richiedono un lavoro continuo e puntuale», ha detto la senatrice. Ha poi assicurato il sostegno del partito alla dirigenza locale guidata da La Rosa.

L’incontro si è chiuso con l’impegno a tenere aperto un canale di confronto su sanità, infrastrutture, agricoltura e giovani. Non sono state indicate scadenze né proposte già formalizzate per Vittoria.

L’unico passaggio con un orizzonte vicino riguarda la sicurezza. Ternullo ha spiegato che la Prima commissione del Senato sta esaminando il decreto sulla polizia locale. Secondo la senatrice, le misure puntano a rafforzare gli strumenti a disposizione degli enti locali.

«Sono stati già presentati alcuni ordini del giorno e auspichiamo che possano trovare accoglimento da parte del Governo nei prossimi giorni», ha detto.