A Modica Maria Cavallo, per tutti Marietta, ha compiuto 100 anni. È stata festeggiata a Frigintini, la frazione dove vive da decenni. Con lei c’erano i figli Ignazio e Aurelia, i parenti, molti amici e la sindaca Maria Monisteri Caschetto, che le ha portato gli auguri della città.

Marietta ha passato la vita tra la casa e i campi. Ha fatto il lavoro più duro dell’agricoltura: la raccolta di carrube e olive, la semina, la mietitura. Il marito, Cataldo, è morto dieci anni fa.

Durante la festa ha raccontato alla sindaca del matrimonio, dei figli e dei tanti anni passati a Frigintini. Lì, ha detto Monisteri Caschetto, tutti le vogliono bene.

Sul segreto della sua lunga vita, la centenaria non ha dubbi: il cibo genuino della campagna. Il pane lo faceva in casa insieme a Giorgina, l’amica di sempre. Poi uova, pollo, maiale e tanta verdura. Mangia ancora adesso i prodotti che vengono dalla terra.

«100 anni portati benissimo e festeggiati assieme ai suoi cari e a tanti amici. A chi le vuole bene!», ha dichiarato la sindaca. Secondo lei Marietta è arrivata al secolo «con un gran sorriso e tanta energia».

Anche la frase scelta per gli auguri, «Auguri di cuore ad un’altra centenaria di Modica», dice qualcosa: in città Marietta non è la sola ad aver superato i cento anni.