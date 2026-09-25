Dolore a Messina per la morte di Rebecca Galli morta a soli 17 anni a seguito delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio in via Don Blasco. La 17enne era la passeggera di uno scooter che per cause ancora in via di accertamento si è scontrato con un’auto. È morta al Policlinico universitario, dove era ricoverata in Rianimazione.

Lo scooter era guidato da un ragazzo di 16 anni. Secondo una prima ricostruzione, ancora parziale, il mezzo si è scontrato con una Volkswagen Taigo che arrivava dalla direzione opposta.

Le condizioni della 17enne sono apparse subito gravissime. Un’ambulanza del 118 l’ha portata al pronto soccorso del Policlinico. Da lì è stata trasferita in Rianimazione, dove è morta.

Il sedicenne alla guida dello scooter ha riportato una frattura importante e diverse contusioni. Ferite lievi per chi era al volante dell’auto.

Le cause dello scontro devono ancora essere accertate.