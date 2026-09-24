A Ragusa l’ASP apre per tre pomeriggi gli ambulatori di Chirurgia senologica dell’ospedale “Giovanni Paolo II” e offre visite senologiche gratuite. Le date sono giovedì 8, giovedì 15 e giovedì 29 ottobre, sempre dalle 14.30. L’iniziativa rientra nell’Ottobre rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno.

I posti sono limitati e bisogna prenotare per telefono. Il numero da chiamare è lo 0932-600239, attivo dal lunedì al venerdì tra le 11 e le 13. Le prenotazioni restano aperte fino a esaurimento dei posti.

Le visite sono organizzate dalla Chirurgia senologica, unità operativa semplice dipartimentale diretta da Daniela Pluchino. Rientrano nelle attività della Breast Unit aziendale, coordinata da Giuseppe La Perna.

Quella di Ragusa è una delle diciassette Breast Unit riconosciute in Sicilia. Mette insieme specialisti di discipline diverse e segue la paziente lungo tutto il percorso: lo screening mammografico, gli eventuali approfondimenti diagnostici, le cure se necessarie e i controlli successivi. Le équipe decidono insieme il percorso più adatto per ogni donna.

Per Sara Lanza, direttore sanitario dell’ASP di Ragusa, le tre giornate non vanno lette come un appuntamento isolato. «L’Ottobre rosa è un’occasione per ricordare che la prevenzione del tumore al seno non si esaurisce in un mese di iniziative: è un’attenzione da coltivare durante tutto l’anno», ha dichiarato. «Le visite gratuite aiutano a diffondere questa consapevolezza e a far conoscere i servizi e i professionisti a cui le donne possono rivolgersi».