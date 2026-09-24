A Pedalino, frazione di Comiso, si apre giovedì 24 settembre la 38ª edizione della Sagra della Vendemmia – Sweet Pedalino. Sono quattro giorni di teatro, musica e degustazioni legate alla raccolta dell’uva, organizzati dal centro socio-culturale polisportiva Pedalino. Si comincia alle 21 in piazza Gramsci, dove si svolge tutto il programma.

La prima sera è dedicata al teatro. La compagnia Gli amici del Teatro di Chiaramonte Gulfi porta in scena «Fumo negli occhi», commedia brillante in tre atti di Faele e Romano, con la regia di Vito Cultrera.

Venerdì: mitilugghia e De André

Venerdì 25 settembre si torna in piazza Gramsci alle 21 per la degustazione della mitilugghia, preparata sia dolce sia salata. Venti minuti dopo il palco passa ai Nuvola Rossa, con un tributo a Fabrizio De André.

Sabato l’inaugurazione ufficiale

Sabato 26 settembre la giornata comincia presto. Alle 10, sempre in piazza Gramsci, i volontari di Plastic Free organizzano una raccolta di mozziconi di sigaretta.

L’inaugurazione ufficiale della sagra è fissata alle 19.30. La benedizione sarà impartita dal parroco di Pedalino, mons. Salvatore Burrafato. Seguono i saluti istituzionali e l’esibizione dei Tamburi Imperiali di Comiso.

Dalle 20 aprono gli stand: si assaggiano cuddireddi e mustata e vengono distribuiti panini con salsiccia. Nell’area spettacoli si alternano il duo Odiens, le scuole di danza del territorio, gli Special Stars Dancing dei maestri Giuseppe Cassibba e Jessica Malandrino e la Dance School Academy Evolution di Comiso del maestro Giovanni Perone.

Alle 22 tocca al cabaret di Andrea Barone. La chiusura, alle 23.30, è affidata a dj Sandro Leggio e alla voce di Seba Fazzina nello spettacolo «Brividi forti».

La manifestazione è finanziata dall’assessorato regionale dell’Agricoltura e dal dipartimento regionale all’Agricoltura, dagli assessorati regionali al Turismo, ai Beni culturali e alle Autonomie locali, dall’Ars, dal Libero consorzio comunale di Ragusa, dal Comune di Comiso, dalla Sac e dalla Baps. La sostengono anche l’Avis, la parrocchia Maria Santissima del Rosario e la Pro Loco di Comiso.