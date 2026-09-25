Grave incidente stradale oggi tra Scoglitti e Santa Croce Camerina, due auto si sono scontrate sulla Strada provinciale 85. Nell’incidente ci sono feriti. Le cause sono ancora da accertare.

Una delle due auto è una monovolume gialla. Ha la parte anteriore completamente distrutta, con il cofano sollevato e la carrozzeria molto deformata. L’altra, una Lancia di colore scuro, è uscita dalla carreggiata e si è fermata tra la vegetazione a bordo strada, con danni seri soprattutto al frontale.

Sul posto sono arrivati i soccorritori e il personale incaricato dei rilievi, che dovrà ricostruire la dinamica dello scontro. Non si conoscono ancora il numero dei feriti e le loro condizioni.

La Sp 85 è uno dei collegamenti principali tra la costa di Scoglitti e il territorio di Santa Croce Camerina. È una strada molto trafficata, soprattutto nei mesi di maggiore afflusso turistico. In alcuni tratti la vegetazione arriva fino ai margini della carreggiata. (Foto Assenza)