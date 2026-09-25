Allerta gialla maltempo per rischio idrogeologico oggi a Ragusa mentre domani, sabato 26 settembre, il livello torna verde. Lo ha annunciato il bollettino pomeridiano del Dipartimento regionale della Protezione civile. Per il pomeriggio di venerdì prevede sulla Sicilia piogge da isolate a sparse, anche sotto forma di rovescio o temporale, con accumuli generalmente deboli ma localmente moderati nel settore centro-orientale.

Il ritorno al verde coincide con l’arrivo di aria più fresca dai Balcani. Per sabato il bollettino regionale prevede precipitazioni isolate sulla Sicilia settentrionale e orientale, sempre con possibili rovesci o temporali e con quantitativi cumulati deboli.

Sabato mattina il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso sui settori settentrionali, con rovesci sparsi e qualche temporale occasionale. Nel resto dell’isola ci saranno nubi sparse o cielo coperto.

Dal pomeriggio l’instabilità si sposta verso le zone centrali, dove sono attesi altri rovesci sparsi. In serata il tempo migliora, anche se sulle aree interne potrebbe cadere ancora qualche pioggia residua. Le temperature continueranno a scendere.

Cambia anche la ventilazione. I venti ruoteranno e si rinforzeranno fino a diventare tesi da est-nordest in mattinata, per poi attenuarsi in serata.

I mari saranno generalmente mossi, con lo Ionio e il Tirreno molto mossi: chi ha in programma un’uscita in barca nel fine settimana dovrebbe tenerne conto.