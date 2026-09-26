A Modica il campionato di Promozione si apre con un derby. Domenica 27 settembre, alle 15.30, il Frigintini di Ciccio Di Rosa ospita il Pro Ragusa allo stadio Pietro Scollo nella prima giornata del girone D. Per i rossoblu è il secondo derby consecutivo, dopo la sfida di Coppa Italia giocata domenica 20 settembre a Santa Croce Camerina.

Dietro questa partita c’è un precedente che nello spogliatoio nessuno ha dimenticato. Dodici mesi fa, contro lo stesso Pro Ragusa, il Frigintini incassò otto reti. E otto degli undici giocatori scesi in campo a Santa Croce, ha ricordato Di Rosa, erano in campo anche quel giorno: «questo i ragazzi lo hanno sempre ricordato». Per l’allenatore, però, la rivincita non deve diventare un peso: «deve essere semplicemente una carica di adrenalina e di voglia di praticare lo sport che hanno deciso di praticare da piccoli».

Di fronte ci sarà una squadra di categoria. I neroverdi quest’anno sono stati affidati all’ex bomber Peppe Rosa, con una rosa costruita dal direttore sportivo Gaspare Pellegrino. Alla vigilia dell’esordio si sono rinforzati ancora con Kolawole Agodirin, ex attaccante del Modica Calcio.

Il Frigintini arriva al debutto con tre assenze: tra infortuni e squalifiche mancheranno Vitale, Noukri e Concolino. «Saremo rimaneggiati e qui nasce l’importanza per la rosa di allenarsi sempre al massimo», ha detto Di Rosa. L’allenatore ha spiegato di contare su tutti i 26 atleti che si allenano durante la settimana, non solo sugli undici titolari.

Alle spalle c’è un mese di preparazione. «Un derby che arriva alla fine di un bel mese di lavoro», ha detto il tecnico. «È il debutto ed è chiaro che saremo emozionati, ma tutti i ragazzi sono vogliosi di ributtarsi in campo per fare un’altra bella stagione per conquistare il nostro obiettivo».

Tra i tanti ex in campo c’è Simone Drago. L’attaccante sciclitano, passato dal Pro Ragusa al Frigintini, ritrova subito i vecchi compagni. «Sarà bello giocare contro i miei ex compagni», ha detto. «Sappiamo che non sarà una partita facile, ma del resto quest’anno in Promozione saranno tutte complicate, perché il girone D è un girone tosto, ma proveremo a dare il meglio per cercare di portare i primi tre punti a casa». Sulle ambizioni della squadra non si sbilancia: «Dove può arrivare il Frigintini lo dirà il campo di domenica in domenica».

Di Rosa ha chiesto ai tifosi di tornare numerosi sugli spalti, come nella finale play out dello scorso campionato. Per la squadra, ha spiegato, il sostegno del pubblico è un aiuto concreto per provare a raggiungere gli obiettivi stagionali.

A dirigere la partita sarà Gabriele Tringale della sezione Aia di Catania, con gli assistenti Sergio Bonaccorso, anche lui di Catania, e Gianluca Giuseppe Campa della sezione di Siracusa.