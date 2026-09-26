A Monterosso Almo cominciano domenica 27 settembre i festeggiamenti in onore di Maria Santissima Bambina, organizzati dalla parrocchia San Giovanni Battista e dal comitato della festa. Il cammino dura otto giorni e si chiude domenica 4 ottobre con la giornata solenne.

La festa si apre con la banda. Alle 18 di domenica il corpo bandistico attraverserà le vie del paese suonando marce sinfoniche. Alle 19.30 il simulacro di Maria Bambina uscirà in processione dalla chiesa di Sant’Anna e percorrerà corso Umberto e le strade principali fino a piazza Rimembranza, dove alle 20 è prevista la messa solenne. Poi la processione farà rientro.

Da lunedì 28 settembre a sabato 3 ottobre ogni sera segue lo stesso schema: alle 18.30 il Rosario cantato, alle 19 la messa. Intorno a questi due momenti fissi ogni giornata ha poi i suoi appuntamenti.

Lunedì 28 è la sera delle confessioni, dalle 18 nella chiesa di San Giovanni. Da lì i fedeli si muoveranno in pellegrinaggio fino alla chiesa di Sant’Anna, dove si accenderà la lampada e si celebrerà la messa solenne.

Martedì 29, giorno dei santi arcangeli Michele, Raffaele e Gabriele, alla messa delle 19 parteciperanno forze dell’ordine, operatori sanitari e volontari.

Mercoledì 30 si celebrano San Girolamo e la Giornata della Parola. Alla messa si affiancherà una catechesi sul tema «Maria e Francesco: piccoli per lasciare spazio a Dio», pensata soprattutto per famiglie e giovani.

Per giovedì 1, venerdì 2 e sabato 3 ottobre, oltre al Rosario e alla messa serali, non sono stati ancora comunicati altri appuntamenti. Lo stesso vale per il programma di domenica 4 ottobre, la giornata conclusiva.