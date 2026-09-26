Prosegue con entusiasmo e una straordinaria partecipazione di pubblico la 38ª Sagra della Vendemmia di Pedalino, appuntamento simbolo della tradizione popolare e dell’identità del territorio, che sta animando la frazione comisana con un ricco programma dedicato al gusto, alla cultura e al folklore.

Le prime due serate della manifestazione hanno confermato il forte legame della comunità con questo storico appuntamento. Giovedì sera Piazza Gramsci ha accolto numerosi spettatori per la rappresentazione teatrale della compagnia “Gli Amici del Teatro di Chiaramonte Gulfi”, che ha portato in scena la commedia brillante “Fumo negli occhi”, riscuotendo grande apprezzamento da parte del pubblico. Inoltre, è stata inaugurata la mostra personale di pittura di Gianandrea Timpanaro dal titolo “Luce e luoghi degli Iblei”.

Ieri, invece, la tradizione gastronomica è stata protagonista con la degustazione della tipica “Mitilugghia” dolce e salata, seguita dal coinvolgente tributo a Fabrizio De André proposto dalla formazione musicale Nuvola Rossa, che ha regalato emozioni e momenti di condivisione nella gremita Piazza Gramsci.

La manifestazione, organizzata dal Csc Polisportiva Pedalino, si conferma anche quest’anno uno degli eventi più importanti del calendario culturale e folkloristico della provincia di Ragusa. Un risultato possibile grazie al sostegno della Regione Siciliana con i fondi di quattro assessorati, dell’Assemblea regionale siciliana, del Libero consorzio comunale di Ragusa, del Comune di Comiso, della Circoscrizione di Pedalino, del Centro Studi Ibleo, della Parrocchia Maria Ss. del Rosario, della Sac, dell’Avis Comunale di Comiso, della Banca Agricola Popolare di Sicilia e della Pro Loco di Comiso, insieme a numerosi partner e associazioni del territorio che contribuiscono alla riuscita dell’iniziativa.

L’attenzione è ora rivolta alla giornata conclusiva di domenica, che rappresenterà il momento più intenso e partecipato della manifestazione. Il programma si aprirà alle 9.30 con il Festival del Folklore e la sfilata dei gruppi folk e dei caratteristici carretti siciliani. In mattinata si terrà la benedizione dell’uva e, a seguire, la tradizionale rievocazione della pigiatura e del ballo della vendemmia con esibizioni folkloristiche.

Per l’intera giornata saranno attivi gli stand enogastronomici con degustazioni di prodotti tipici, “cuddureddi e mustata”, panini con salsiccia, spettacoli di animazione, musica, magia e momenti dedicati alle tradizioni popolari siciliane.

La serata conclusiva entrerà nel vivo con l’esibizione della Velvet Band e si chiuderà alle 22 con uno degli appuntamenti più attesi dell’edizione 2026: il cabaret di Toti e Totino che porterà sul palco comicità e spettacolo per salutare la 38ª edizione della Sagra della Vendemmia.

Un evento che continua a rappresentare un punto di riferimento per la valorizzazione delle tradizioni contadine, della cultura popolare e delle eccellenze del territorio, richiamando visitatori da tutta la provincia e confermando Pedalino come cuore pulsante della festa della vendemmia nel Sud-Est siciliano.