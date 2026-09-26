A Donnalucata, frazione di Scicli, dalla sera di venerdì 25 settembre è in funzione la nuova illuminazione pubblica lungo la Strada Regionale 73 Spinazza – Piano Grande. Sessanta lampioni a LED coprono circa 2 chilometri, dall’incrocio con la provinciale 119 fino all’intersezione con la provinciale 95. L’intervento è stato finanziato con 170 mila euro, arrivati da un emendamento del deputato regionale Ignazio Abbate alla scorsa manovra finanziaria della Regione Siciliana. L’obiettivo dichiarato è rendere più sicura la strada.

I lavori li ha gestiti il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, che ha montato un corpo illuminante su ciascuno dei 60 pali del tracciato. La scelta del tratto ha una ragione precisa. La Spinazza passa a poca distanza dalla Riserva naturale del Fiume Irminio e, secondo Abbate, negli ultimi anni ha visto crescere il traffico di sera e di notte.

Il parlamentare modicano la descrive come «un’arteria strategica a monte della fascia costiera tra Marina di Ragusa e Donnalucata, fondamentale per i collegamenti con l’entroterra». L’aumento delle auto lo collega a tre fenomeni: le nuove case, il recupero di immobili rurali e l’apertura di altre strutture ricettive nella zona.

Da qui la richiesta dei fondi. «Quando ho promosso il finanziamento da 170 mila euro l’obiettivo primario era garantire la sicurezza dei cittadini, dei residenti e dei tanti turisti che popolano la nostra fascia costiera e rurale», ha dichiarato Abbate.

Secondo il deputato, la luce su quei due chilometri serve a prevenire incidenti e a eliminare criticità storiche. Deve anche valorizzare gli investimenti privati in corso e sostenere lo sviluppo economico e turistico della zona.

Abbate ha già indicato il prossimo obiettivo, che riguarda il resto del litorale di Scicli: «L’impegno nell’immediato futuro sarà quello di continuare a potenziare l’illuminazione in tutta l’area costiera sciclitana, storicamente carente». Non sono ancora stati indicati tratti, tempi né finanziamenti.