A Scicli la Strada regionale 73 “Spinazza – Piano Grande” avrà la sua illuminazione da venerdì 25 settembre. Alle 20 il Libero Consorzio comunale di Ragusa accenderà per la prima volta l’impianto che ha realizzato lungo l’arteria. Serve a rendere più sicura la circolazione nelle ore serali e notturne.

I lavori hanno coperto l’intero tratto, circa 1,750 chilometri. Lungo la carreggiata sono stati installati 60 corpi illuminanti a LED su pali: in media un punto luce ogni 29 metri circa.

La Regione Siciliana ha finanziato l’intervento con un contributo di 170 mila euro.

Su quella strada passa il traffico di una zona dove negli ultimi anni sono cresciute le abitazioni e che ha una forte vocazione turistica e ricettiva. Con le strutture per l’ospitalità e le nuove case, anche il via vai serale lungo la Spinazza – Piano Grande è aumentato.