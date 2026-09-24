Vittoria ottiene il finanziamento per la realizzazione della nuova elisuperficie di protezione civile. Il Comune è infatti risultato primo nella graduatoria definitiva approvata dal Dipartimento regionale della Protezione civile, nell’ambito del PR FESR Sicilia 2021-2027 – Azione 2.4.5, con un finanziamento di 500 mila euro.

Il provvedimento è contenuto nel D.D.G. n. 921/DRPC dell’11 settembre 2026, con il quale la Regione Siciliana ha approvato la graduatoria definitiva e ammesso a finanziamento il progetto presentato dal Comune di Vittoria: “Realizzazione della elisuperficie nel Comune di Vittoria – 1° stralcio funzionale”.

“La collocazione al primo posto della graduatoria rappresenta un riconoscimento della qualità della proposta progettuale e dell’attività svolta dall’Amministrazione comunale per intercettare le risorse disponibili e realizzare infrastrutture strategiche per la sicurezza del territorio. Un ringraziamento particolare va ai tecnici dell’ufficio CUC – assessorato ai lavori pubblici- per il lavoro virtuoso nell’intercettazione dei finanziamenti e nella fase progettuale”- ha dichiarato l’assessore con delega alla Protezione Civile Giuseppe Nicastro.

Il finanziamento consentirà ora di procedere con gli adempimenti previsti dal decreto regionale e con la sottoscrizione del Disciplinare di finanziamento, passaggi necessari per dare attuazione all’intervento.

“È una notizia che accogliamo con grande soddisfazione – dichiara il sindaco Francesco Aiello – perché parliamo di un’opera strategica per la sicurezza e per la protezione civile. Essere primi in graduatoria e ottenere un finanziamento di 500 mila euro significa poter dare concretezza a un progetto importante per Vittoria e per l’intero territorio.

Una nuova elisuperficie significa rafforzare concretamente la capacità di intervento della Protezione civile e garantire una risposta più rapida nelle situazioni di emergenza. Continuiamo a lavorare per trasformare le opportunità di finanziamento in opere e servizi utili alla comunità”.