A Vittoria arriva Sigfrido Ranucci. Il giornalista e conduttore di Report presenterà «Diario di un trapezista» sabato 26 settembre alle 20 nella Villa comunale di via dei Mille. Sarà una serata dedicata a lavoro, migrazioni e disuguaglianze. L’incontro è promosso dalla Città di Vittoria e fa parte del calendario della Scuola dei Beni Comuni.

A guidare il confronto sarà Bruno Giordano. Le domande partiranno dal libro e arriveranno alle storie e alle realtà che Ranucci ha incontrato in anni di giornalismo d’inchiesta: lo sfruttamento del lavoro, i fenomeni migratori, le disuguaglianze sociali. In questa parte della Sicilia, tra serre e campagne, sono tre temi che la gente vive da vicino.

La Scuola dei Beni Comuni organizza incontri di confronto e approfondimento su comunità e partecipazione. L’appuntamento con Ranucci a Vittoria fa parte di questo percorso.

Il titolo scelto dal giornalista richiama l’equilibrio e il rischio del mestiere. È la condizione di chi fa informazione quando affronta questioni sociali complesse e realtà difficili da raccontare.