Tutto pronto per l’apertura della 51ª edizione della Fiera agroalimentare mediterranea, uno degli appuntamenti più prestigiosi e rappresentativi del settore agricolo e zootecnico della Sicilia, che da oltre mezzo secolo costituisce un punto di riferimento per allevatori, operatori economici, istituzioni e appassionati del comparto primario.

La manifestazione aprirà ufficialmente i battenti domani, negli spazi espositivi di via prof. Malfitano, con la cerimonia inaugurale in programma alle 11, momento particolarmente atteso che segnerà l’avvio di tre giornate dedicate all’eccellenza produttiva, all’innovazione, alla formazione e alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari del territorio. Al taglio del nastro è prevista, tra gli altri, la presenza dell’on. Luca Sbardella, deputato nazionale e commissario regionale di Fratelli d’Italia in Sicilia, e dell’on. Ruggero Razza, europarlamentare.

La Fam, promossa con il sostegno della Regione Siciliana, assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, dell’Assemblea regionale siciliana, del Comune di Ragusa, del Libero Consorzio comunale di Ragusa, della Camera di commercio del Sud Est Sicilia, dell’Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia e dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia “Adelmo Mirri”, si conferma ancora una volta una vetrina strategica per il mondo dell’agricoltura e dell’allevamento.

La giornata inaugurale prenderà il via alle 9.30 con l’apertura degli spazi espositivi che rimarranno accessibili fino alle 21.30. Tra gli appuntamenti più attesi figurano, alle 9.45, la Mostra della Razza Modicana e, alle 10.30, la gara di valutazione morfologica dei bovini curata dagli studenti degli istituti agrari, iniziative che mettono in evidenza il valore delle produzioni zootecniche e il coinvolgimento delle nuove generazioni.

Nel pomeriggio, alle 14.30, si terrà il convegno “Futuro in stalla”, dedicato all’andamento del mercato, alle certificazioni Sqbna e ai progetti economici legati ai crediti di carbonio, con la partecipazione di rappresentanti di Anapri, Anacli, FedAna e Aia. Alle 17 spazio invece al convegno incentrato sui temi della biosicurezza, della sicurezza alimentare e dell’autocontrollo.

Non mancheranno gli spettacoli e le iniziative collaterali. In occasione dell’inaugurazione, alle 11, è prevista un’animazione equestre con cavalli, cavalieri, amazzoni e carrozza che accompagnerà simbolicamente l’apertura della manifestazione, contribuendo a rendere ancora più suggestivo il clima della giornata.

La Fiera agroalimentare mediterranea torna dunque a essere il luogo d’incontro privilegiato tra innovazione e tradizione, tra ricerca e impresa, confermandosi uno degli eventi più significativi del panorama agricolo del Mezzogiorno e un’importante occasione di promozione delle eccellenze del territorio ibleo e siciliano.