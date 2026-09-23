Torna a Ragusa la FAM, la fiera agricola e zootecnica che dal 25 al 27 settembre porta in città mostre, concorsi, convegni e spettacoli equestri dedicati ad allevamento, formaggi e tradizioni del territorio. È la 51ª edizione della manifestazione.

Il programma conta oltre venti appuntamenti nei tre giorni: la fiera resta aperta fino alle 23.30 nella giornata centrale di sabato 26 settembre e la kermesse si chiude con due serate di Gran Galà Equestre, la prima sabato alle 19 e la seconda domenica alle 16.

Venerdì 25 settembre: apertura e convegni su allevamento e biosicurezza

La prima giornata comincia alle 9.30, con l’apertura della fiera che resterà attiva fino alle 21.30. Alle 9.45 si tiene la Mostra della Razza Modicana e alle 10.30 la gara di valutazione morfologica dei bovini, curata dagli studenti degli istituti agrari. L’inaugurazione ufficiale è fissata per le 11, accompagnata da animazioni equestri con cavalli, cavalieri, amazzoni e una carrozza.

Nel pomeriggio si susseguono gli appuntamenti istituzionali: dalle 14.30 alle 16.30 sono in programma i saluti dell’Istituto Zooprofilattico di Sicilia, in contemporanea con il convegno «Futuro in stalla», che affronta l’andamento del mercato, le certificazioni SQNPA, i progetti economici e i crediti di carbonio con gli interventi di Anapri, Anacli, FedANA e Aia. Alle 17 il focus si sposta su biosicurezza, sicurezza alimentare e autocontrollo.

Sabato 26 settembre: razze, formaggi e primo Gran Galà Equestre

La seconda giornata è la più lunga, con la fiera aperta dalle 9.30 alle 23.30. La mattinata si apre con le mostre zootecniche: alle 9.30 quella del cavallo indigeno, alle 9.45 la Mostra regionale del Registro Anagrafico dell’Asino Ragusano. Alle 10 tocca alla Mostra regionale del Libro Genealogico delle razze Charolaise e Limousine, in programma anche alle 15, mentre alle 17 i giudici proclamano i campioni e i campioni assoluti delle due razze.

La giornata è dedicata anche al formaggio, nell’ambito di Ragusa Città del Formaggio 2026: dalle 9.30 alle 10.30 si svolge il Concorso Ragusano Dop, seguito dal workshop «I formaggi del territorio ibleo: analisi e prospettive» fino alle 12. Tra le 12 e le 13 sono in programma la marchiatura del Ragusano Dop e una degustazione aperta al pubblico.

Alle 10 sfilano gli attacchi con le carrozze, alle 19.30 è in calendario il Concorso Pezzata Rossa e alle 19 va in scena il Gran Galà Equestre della 51ª FAM, uno dei momenti più attesi della tre giorni.

Domenica 27 settembre: gare di conduzione e gran finale

L’ultima giornata vede la fiera aperta dalle 9.30 alle 21. Si comincia alle 9.30 con le gare di conduzione, riservate alla categoria Junior, fino a 18 anni, e Senior, dai 18 ai 30 anni. Alle 11.30 si tengono in contemporanea la premiazione dei concorsi svolti nei tre giorni e la presentazione dei carretti siciliani; alle 12.30 è la volta della presentazione e dello show dei cavalli americani.

Nel pomeriggio, dalle 16 alle 19, il pubblico può partecipare alla degustazione di formaggi tipici ragusani curata da Progetto Natura e Ragusa Latte. Alle 16 la manifestazione si chiude con il secondo Gran Galà Equestre della 51ª FAM Ragusa.

Gli organizzatori non hanno ancora reso noti il costo del biglietto d’ingresso né le indicazioni sui parcheggi per raggiungere l’area della fiera.