Chi ha aderito alla rottamazione-quinquies deve pagare la seconda rata entro mercoledì 30 settembre 2026. Si paga con i moduli allegati alla Comunicazione delle somme dovute. È il documento con cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha indicato a ogni contribuente gli importi e le scadenze del suo piano. Chi rispetta il termine conserva i benefici della definizione agevolata delle cartelle.
L’errore più facile riguarda la tolleranza di cinque giorni. Molti pensano che valga per ogni scadenza, ma non è così. Vale solo per chi paga tutto in un’unica soluzione oppure, per chi ha scelto le rate, per l’ultima rata del piano. Per la seconda rata, quindi, il termine resta il 30 settembre, senza giorni di margine.
Dove e come pagare
Con i moduli della Comunicazione si può pagare in quattro modi:
- con il servizio Paga online dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- con i canali telematici di banche, Poste Italiane e degli altri prestatori di servizi di pagamento (PSP) aderenti a pagoPA;
- di persona in banca, negli uffici postali, nelle ricevitorie e dai tabaccai;
- agli sportelli dell’Agenzia, solo su appuntamento.
Chi non paga perde i benefici della definizione agevolata. Le somme eventualmente già versate vengono considerate come acconto sul debito complessivo.