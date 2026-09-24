A Vittoria gli agenti del Commissariato di Polizia hanno denunciato una donna di 47 anni, vittoriese, per spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti l’hanno sorpresa durante un servizio di controllo del territorio mentre cedeva a un giovane una sostanza che dovrebbe essere cocaina.

Il giovane che la stava ricevendo è uno straniero di 21 anni. Gli agenti si sono insospettiti per come si muovevano i due, con fare circospetto. Sono intervenuti mentre lo scambio era in corso e lo hanno bloccato prima che andasse a termine.

La 47enne non è stata arrestata. Gli agenti l’hanno denunciata in stato di libertà all’autorità giudiziaria, che valuterà la sua posizione nelle indagini preliminari.

Per il 21enne è scattata invece la segnalazione al Prefetto di Ragusa. È la procedura amministrativa prevista dal Testo unico sugli stupefacenti per chi acquista o detiene droga per uso personale. Può portare a sanzioni come la sospensione della patente di guida.