Consegna dei lavori, lunedì 28 settembre, in via Giovanni Pluchino, in contrada Scardacucco a Modica. Lo annuncia l’assessore ai Lavori Pubblici, Mommo Carpentieri. “Lunedì prossimo, 28 settembre, alle ore 10, consegneremo ufficialmente i lavori in via Giovanni Pluchino, in contrada Scardacucco. Ieri, è stato firmato il contratto con la ditta Angedil di Favara per un importo di 895.000 euro, chiudendo l’iter burocratico per un intervento necessario, fortemente voluto dalla nostra amministrazione per rispondere ad esigenze palesate dai residenti della zona e destinato a migliorare la viabilità e la sicurezza.

Concretizziamo un impegno preso – afferma l’assessore Carpentieri – e proseguiamo nel percorso di manutenzione e riqualificazione delle infrastrutture viarie nella nostra città. I lavori in via Giovanni Pluchino permetteranno la canalizzazione delle acque piovane in modo da impedirne il ristagno sull’arteria che provoca allagamenti e conseguenti rischi nella circolazione. I lavori termineranno entro il 31 dicembre di quest’anno”.