Pozzallo piange Giuseppe Privitera, per tutti Peppe, giornalista ed ex assessore comunale. È morto all’improvviso nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 settembre, a 69 anni. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato colpito da un infarto fulminante.

In città il suo nome era legato a più di un ambito. Dal 2018 al 2021 aveva fatto parte della giunta comunale come assessore. Aveva lavorato all’Aapit, l’Azienda autonoma provinciale per l’incremento turistico. Aveva anche diretto il quindicinale La Città.

Il sindaco Roberto Ammatuna ha dato la notizia sabato mattina con un messaggio sulla pagina Facebook del Comune di Pozzallo. «Con la sua dipartita Pozzallo perde anche un grande uomo di cultura», ha scritto. Ha poi rivolto «sentite condoglianze a tutta la sua famiglia».

Sotto il post, nel giro di un’ora, sono arrivati decine di messaggi di cittadini ed ex compagni di impegno pubblico. «Con Peppe ho percorso i miei momenti politici più belli e produttivi», ha scritto uno di loro. Un altro commento lo ricorda come «un uomo e un politico rispettoso, che avrebbe avuto tanto da dare».

Data e luogo dei funerali non sono ancora stati comunicati.