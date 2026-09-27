A Modica, in piazzetta Grimaldi, un gruppo di giovanissimi è venuto alle mani durante una serata di movida nel centro storico. Sono dovute intervenire le forze dell’ordine. Nella zona non è la prima volta.

A preoccupare chi abita nelle vicinanze, però, è soprattutto quello che resta dopo. Vetri infranti e cocci di bottiglia sparsi sul selciato, musica ad alto volume fino a tarda notte, grida che si sentono dalle case. Chi vive attorno alla piazzetta lo racconta come un problema che si ripete, non come un episodio isolato.

Nessuno mette in discussione la movida. Porta clienti ai locali, e il centro storico di Modica attira visitatori anche grazie a lei. Il punto, per i residenti, è un altro: finora non si è trovato un modo per far convivere il divertimento serale con il riposo, la sicurezza e la pulizia delle strade di chi ci abita tutto l’anno.

Dopo la rissa si torna a chiedere controlli più stringenti, presidi fissi nelle ore di maggiore afflusso e una gestione del centro storico che non si limiti a intervenire quando la situazione è già degenerata. Dal Comune non sono ancora arrivate risposte su nuove misure per piazzetta Grimaldi.