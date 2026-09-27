Una lieve scossa di terremoto di magnitudo 1.4 è stata registrata oggi alle ore 5:59 a Ragusa. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha localizzato l’epicentro 6 chilometri a est della città e a circa 10 chilometri da Modica, nell’area vicina a Frigintini, frazione modicana. La popolazione non ha avvertito la scossa.

Non è un episodio isolato. Nella stessa zona i sismografi avevano già registrato una scossa di magnitudo 1.8 venerdì 25 settembre alle 19:48. Tra i due eventi sono passate poco più di 34 ore. Neanche la prima scossa è stata percepita dai residenti.

Le due scosse si aggiungono a una sequenza più lunga. Nelle settimane scorse il territorio della provincia di Ragusa ha registrato uno sciame sismico con diverse scosse, tutte di bassa magnitudo. Per ora non è stata indicata alcuna correlazione tra quello sciame e i due eventi tra Ragusa e Frigintini.