Dare ancora più visibilità a Modica e Marina di Modica, contribuendo a far conoscere e apprezzare un territorio che merita di essere vissuto e raccontato. Nasce da questo obiettivo il progetto promosso da Federico Minicuccio, proprietario del Corallo e del Lido Sud, che per primo ha creduto nella possibilità di costruire un percorso capace di unire ospitalità, creatività e promozione del territorio.

Una visione condivisa con Alessandro Enriquez, designer palermitano dalla creatività eclettica, capace di spaziare dalla moda al design e di trasformare colori, suggestioni e contaminazioni del Mediterraneo in una cifra stilistica riconoscibile. Con lui, Corallo e Lido Sud hanno dato vita a una collaborazione fondata su identità, bellezza e amore per il Sud, affidando alla creatività il compito di raccontare il territorio in una forma nuova e contemporanea.

Tre appuntamenti consecutivi, dall’8 al 10 agosto, animeranno Marina di Modica con format differenti, pensati per accompagnare il pubblico in un percorso tra gastronomia, musica e intrattenimento.

Si comincia sabato 8 agosto al Lido Sud con “Amore del Sud – Summer Dinner Show”, una serata che celebra l’energia, i colori e le suggestioni del Mediterraneo, realizzata in collaborazione con Fazio e Gin Valle.

Domenica 9 agosto sarà il Corallo a ospitare “TANGERINE – Music Brunch Till Sunset”, un appuntamento che unirà il piacere del brunch alla musica, accompagnando gli ospiti fino al tramonto sul mare. Anche questo evento vedrà la collaborazione di Fazio e Gin Valle.

Il percorso si concluderà lunedì 10 agosto, nella notte di San Lorenzo, con “Make a Wish – Cena sotto le stelle”. Una serata speciale al Corallo, realizzata in collaborazione con Cottanera, durante la quale la cucina e i vini incontreranno la magia di una delle notti più attese dell’estate.

Ad accompagnare tutti e tre gli appuntamenti sarà inoltre l’azienda modicana di caffè Moak, partner dell’intera rassegna.

La collaborazione nasce dal desiderio di andare oltre il singolo evento, costruendo un racconto capace di restituire l’anima di questo angolo di Sicilia. Un progetto che mette al centro Modica e Marina di Modica, trasformando ogni appuntamento in un’occasione per promuoverne l’accoglienza, la cultura e la bellezza.

Corallo e Lido Sud confermano così il proprio impegno nella valorizzazione del territorio, scegliendo di fare rete con personalità e aziende che ne condividono i valori e la volontà di raccontare il Sud attraverso esperienze autentiche e contemporanee.