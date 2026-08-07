Un operaio di 52 anni è caduto da un’altezza di tre metri mentre eseguiva lavori di ristrutturazione in un edificio a Bolognetta, nel Palermitano. L’incidente è avvenuto in un cantiere edile; le sue condizioni sono gravi.

L’uomo è stato trasportato all’ospedale Bianchi di Corleone a bordo di un mezzo privato — non con il 118 — dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Sull’accaduto indagano i carabinieri e lo Spresal, il Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Asp di Palermo. Al centro degli accertamenti c’è la verifica del rispetto delle norme sulla sicurezza nei cantieri: la caduta da tre metri in un contesto di ristrutturazione apre interrogativi sull’uso di dispositivi di protezione e sull’allestimento del cantiere stesso.