L’eruzione dell’Etna ha fermato i voli in arrivo all’aeroporto di Catania. La SAC, società di gestione dello scalo, ha disposto la sospensione di tutte le operazioni di atterraggio fino alle 21:00 di oggi a causa dell’emissione di cenere vulcanica in atmosfera, che ha portato alla chiusura dello spazio aereo corrispondente al settore C1, la nuvola a Sud-Ovest del vulcano.
A far scattare la misura è stato l’allarme dell’Ingv — Osservatorio etneo di Catania — che ha innalzato il Vona, il bollettino internazionale di allerta per l’aviazione, al livello massimo: da arancione a rosso. Il rosso indica la presenza di nube vulcanica ad alta quota tale da rappresentare un pericolo concreto per il traffico aereo.
Le partenze degli aeromobili già presenti in aeroporto proseguono regolarmente. Lo stop riguarda soltanto gli arrivi.
La SAC ha invitato i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea prima di raggiungere lo scalo. Sono attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore.