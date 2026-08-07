Sabato 8 agosto torna il servizio di trasporto gratuito per raggiungere — e rientrare da — la discoteca Koala. L’iniziativa, promossa dal Libero Consorzio di Ragusa insieme al Comune di Ragusa, alla stessa discoteca e alla ditta Tumino, prevede una corsa di andata e una di ritorno con fermate in tre punti della città.

Chi vuole salire a bordo deve prenotarsi entro le 14:00 di sabato: nessuna iscrizione sarà accettata oltre quell’orario. La conferma definitiva arriverà via email — dall’indirizzo informagiovani@comune.ragusa.it — nel primo pomeriggio dello stesso giorno.

Il modulo di prenotazione è disponibile all’indirizzo https://forms.gle/idGGYVUGKkYtzweC6. Un dettaglio da tenere a mente: occorre usare un’unica email per persona. Chi avesse bisogno di correggere i propri dati può ricompilare il modulo con la stessa email impiegata la prima volta; il sistema sovrascrive automaticamente la registrazione precedente.

Per l’andata, la partenza è fissata alle 22:30 dal Parcheggio della Repubblica di Ibla, con fermata alle 22:40 allo Scalo Merci di Ragusa e alle 23:00 in via Brin a Marina di Ragusa. Arrivo al Koala previsto per le 23:10. Il ritorno parte dal parcheggio della discoteca alle 4:00 del mattino, con le stesse fermate in ordine inverso: via Brin alle 4:10, Scalo Merci alle 4:30, Ibla alle 4:40.

Chi non può più partecipare è invitato a comunicare la disdetta allo stesso indirizzo email dell’Informagiovani, per liberare il posto in favore di chi è in lista.