Il Castello di Donnafugata allarga gli orari di visita per tutto agosto: nelle serate in cui il sito non è occupato da eventi, gli interni del Piano Nobile e il Museo del Costume resteranno aperti fino alle 22:00, con possibilità di permanenza fino alle 22:45. Il biglietto serale costerà 7 euro. L’iniziativa, annunciata dal Comune di Ragusa, si aggiunge al consueto orario diurno che va dalle 9:00 alle 19:00.
Ma c’è un’eccezione da segnare in agenda: le visite serali non saranno disponibili in sette date precise — 8, 9, 10, 12, 19, 21 e 29 agosto — nei giorni in cui eventi di grandi dimensioni occuperanno cortili e spazi del castello.
Il Parco storico, intanto, resta fuori dall’ampliamento serale. La ragione è pratica: l’assenza di un impianto di illuminazione diffusa non consente la fruizione in sicurezza dopo il tramonto. Il parco chiuderà quindi regolarmente alle 19:45, salvo le aree direttamente interessate dagli eventi in programma.
La seconda novità del mese riguarda il lunedì, giorno normalmente di chiusura. In via eccezionale, il castello aprirà anche il 10, 17, 24 e 31 agosto, dalle 9:00 alle 19:00, con possibilità di partecipare agli eventi serali già inseriti nel calendario.
Sul fronte degli eventi, il weekend del 8-10 agosto segna il culmine del Donnafugata Film Festival. Seguiranno nel corso del mese i Concerti a Lume di Candela, lo spettacolo su Oscar Wilde della compagnia G.oD.o.T. e l’ultimo appuntamento con il Sogno d’estate dell’Orchestra Barocca Siciliana.