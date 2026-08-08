L’aeroporto di Catania resta chiuso al traffico aereo a causa dell’attività eruttiva dell’Etna. La cenere vulcanica dispersa in atmosfera ha portato alla chiusura dello spazio aereo corrispondente alla nuvola che si estende a Sud-Ovest dello scalo — il settore identificato come C1 — con restrizioni attive sia in arrivo sia in partenza. Non è ancora stata comunicata un’ora di riapertura.
A determinare la durata del blocco è la stabilità del vento, che in queste ore mantiene la cenere sull’area dello scalo senza disperderla. Finché la situazione non cambierà, le operazioni di volo rimarranno sospese.
SAC, la società che gestisce l’aeroporto Fontanarossa, ha invitato i passeggeri a contattare direttamente le compagnie aeree prima di mettersi in viaggio verso lo scalo, per verificare lo stato del proprio volo. Presentarsi in aeroporto senza aver controllato in anticipo rischia di tradursi in attese inutili, con lo scalo che al momento non sta operando partenze né accoglie atterraggi.
Aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore, in base all’evoluzione dell’eruzione e alla direzione dei venti.